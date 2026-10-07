谷歌 AI 图像模型 Nano Banana 2.1 发布，提升视觉设计、蒙版编辑、主体一致性

IT之家 10 月 7 日消息，谷歌于今日正式发布了 Nano Banana 2.1，这是该公司 AI 图像生成与编辑模型的升级版本。谷歌强调，新版 Nano Banana 2.1 实现了全方位提升，在视觉设计、基于蒙版的图像编辑以及主体一致性这几方面的进步尤为突出。

今年早些时候，谷歌推出了 Nano Banana 2，也被称作 Gemini 3.1 Flash Image。Nano Banana 2 在拥有谷歌 Flash 系列模型高速特性的同时，实现了与 Nano Banana Pro 同级别的出图质量。谷歌还把多项原本属于 Pro 版本的功能下放至这款定位更低的模型，包括现实世界知识库、文字渲染效果优化，还有角色与物体的一致性表现提升。

IT之家注意到，Nano Banana 2.1 在原有能力的基础之上，主要在三大方向做出改进：

视觉设计：Nano Banana 2.1 可以生成构图效果更佳、完成度更高的视觉素材。

蒙版编辑：用户能够更加精准地选中并修改现有图像的局部区域，无需重新生成整张画面。

主体一致性：在执行编辑操作或者批量生成多张关联图片的时候，模型可以更好地保留画面主体的样貌与特征。

改进后的主体一致性对于 Gemini 用户而言实用性很强，可以保证同一个人物或者物体在多次生成结果当中保持样貌统一。谷歌 Nano Banana 2.1 现已逐步部署上线，覆盖 Gemini 应用、谷歌搜索的 AI 模式、Google AI Studio、Google Flow、Stitch、谷歌广告以及 Gemini 企业平台。

面向开发者，Nano Banana 2.1 已经正式开放，对应的模型 ID 为 gemini‑nano‑banana‑2.1；该模型支持文本、图片、音频以及视频输入，同时可以输出 1K、2K 以及 4K 分辨率的图像。

目前，OpenAI 的 ChatGPT Images 2.5 依旧是全球领先的图像生成编辑模型。在用户持续微调一张图片时，它更擅长保留上一轮的修改成果，不会改动没有编辑的区域，也不会随着反复迭代让原图画质变差。紧随 OpenAI 这款产品之后的是微软 AI 的 MAI‑Image‑2.6 模型，该模型于今年 8 月发布。