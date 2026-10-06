首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓手机

谷歌 Pixel 12 系列手机曝光：Fold 折叠内屏升至 2296×2404 分辨率

2026/10/6 13:34:42 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 ovrplus 于 10 月 4 日发布博文，通过挖掘 GSMA IMEI 数据库，发现了谷歌 Pixel 12、Pixel 12 Pro、Pixel 12 Pro XL 与 Pixel 12 Pro Fold 四款手机的踪迹。

IT之家援引博文内容以及注册相关信息，附上 4 款手机的注册代码以及屏幕分辨率信息：

机型注册代码（IMEI）屏幕分辨率（像素）
Pixel 12GC0QU1080×2424
Pixel 12 ProGWU591280×2824
Pixel 12 Pro XLG7U1Y1344×2952
Pixel 12 Pro FoldG4D5D2296×2404（内屏）

其中谷歌 Pixel 12 Pro Fold 折叠手机内屏分辨率跃升至 2296×2404，较 Pixel 11 Pro Fold 的 2076×2152 有所提升，同步增强像素密度与显示细腻度，更高分辨率意味着分屏多任务场景下文字更清晰、图像更锐利。

机型Pixel 11 系列分辨率Pixel 12 系列分辨率分辨率变化
标准版2424×1080（6.3 英寸，422 ppi）2400×1080纵向 -24 像素，基本持平
Pro 版2856×1280（6.3 英寸，495 ppi）2824×1280纵向 -32 像素，基本持平
大屏 Pro2992×1344（6.8 英寸，486 ppi）2952×1344纵向 -40 像素，基本持平
折叠屏（内屏）2152×2076（Pixel 11 Pro Fold）2404×2296（Pixel 12 Pro Fold）横向 +220，纵向 +252，提升约 10.6%

目前曝光的信息并未带来其它有用信息，谷歌预计于 2027 年 8 月发布 Pixel 12 系列手机。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Pixel 12Pixel 12 ProPixel 12 Pro XLPixel 12 Pro Fold谷歌手机安卓

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知