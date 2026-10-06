谷歌 Pixel 12 系列手机曝光：Fold 折叠内屏升至 2296×2404 分辨率

IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 ovrplus 于 10 月 4 日发布博文，通过挖掘 GSMA IMEI 数据库，发现了谷歌 Pixel 12、Pixel 12 Pro、Pixel 12 Pro XL 与 Pixel 12 Pro Fold 四款手机的踪迹。

IT之家援引博文内容以及注册相关信息，附上 4 款手机的注册代码以及屏幕分辨率信息：

机型 注册代码（IMEI） 屏幕分辨率（像素） Pixel 12 GC0QU 1080×2424 Pixel 12 Pro GWU59 1280×2824 Pixel 12 Pro XL G7U1Y 1344×2952 Pixel 12 Pro Fold G4D5D 2296×2404（内屏）

其中谷歌 Pixel 12 Pro Fold 折叠手机内屏分辨率跃升至 2296×2404，较 Pixel 11 Pro Fold 的 2076×2152 有所提升，同步增强像素密度与显示细腻度，更高分辨率意味着分屏多任务场景下文字更清晰、图像更锐利。

机型 Pixel 11 系列分辨率 Pixel 12 系列分辨率 分辨率变化 标准版 2424×1080（6.3 英寸，422 ppi） 2400×1080 纵向 -24 像素，基本持平 Pro 版 2856×1280（6.3 英寸，495 ppi） 2824×1280 纵向 -32 像素，基本持平 大屏 Pro 2992×1344（6.8 英寸，486 ppi） 2952×1344 纵向 -40 像素，基本持平 折叠屏（内屏） 2152×2076（Pixel 11 Pro Fold） 2404×2296（Pixel 12 Pro Fold） 横向 +220，纵向 +252，提升约 10.6%

目前曝光的信息并未带来其它有用信息，谷歌预计于 2027 年 8 月发布 Pixel 12 系列手机。