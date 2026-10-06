谷歌 Pixel 12 系列手机曝光：Fold 折叠内屏升至 2296×2404 分辨率

IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 ovrplus 于 10 月 4 日发布博文，通过挖掘 GSMA IMEI 数据库，发现了谷歌 Pixel 12、Pixel 12 Pro、Pixel 12 Pro XL 与 Pixel 12 Pro Fold 四款手机的踪迹。
IT之家援引博文内容以及注册相关信息，附上 4 款手机的注册代码以及屏幕分辨率信息：
|机型
|注册代码（IMEI）
|屏幕分辨率（像素）
|Pixel 12
|GC0QU
|1080×2424
|Pixel 12 Pro
|GWU59
|1280×2824
|Pixel 12 Pro XL
|G7U1Y
|1344×2952
|Pixel 12 Pro Fold
|G4D5D
|2296×2404（内屏）
其中谷歌 Pixel 12 Pro Fold 折叠手机内屏分辨率跃升至 2296×2404，较 Pixel 11 Pro Fold 的 2076×2152 有所提升，同步增强像素密度与显示细腻度，更高分辨率意味着分屏多任务场景下文字更清晰、图像更锐利。
|机型
|Pixel 11 系列分辨率
|Pixel 12 系列分辨率
|分辨率变化
|标准版
|2424×1080（6.3 英寸，422 ppi）
|2400×1080
|纵向 -24 像素，基本持平
|Pro 版
|2856×1280（6.3 英寸，495 ppi）
|2824×1280
|纵向 -32 像素，基本持平
|大屏 Pro
|2992×1344（6.8 英寸，486 ppi）
|2952×1344
|纵向 -40 像素，基本持平
|折叠屏（内屏）
|2152×2076（Pixel 11 Pro Fold）
|2404×2296（Pixel 12 Pro Fold）
|横向 +220，纵向 +252，提升约 10.6%
目前曝光的信息并未带来其它有用信息，谷歌预计于 2027 年 8 月发布 Pixel 12 系列手机。