苹果 iOS 27.2 Beta 4 更新汇总：移除新版健康 App，升级 Apple Music 品牌视觉

IT之家 10 月 14 日消息，苹果公司今天（10 月 14 日）推送 iOS / iPadOS 27.2 Beta 4 开发者预览版（内部版本号：24B5110a），暂时移除新版健康 App 外，还更新 Apple Music 品牌视觉。

一、暂时移除健康 App

在 iOS 27.2 Beta 4 更新中，苹果暂时移除了新版健康 App。海外媒体 MacRumors 指出，苹果公司此前已经明确表示，新版健康应用体验从未打算包含在 iOS 27.2 中，目前正在推进测试，要到今年晚些时候才会发布。

升级到第四个测试版后，“健康”应用会弹出提示，告知用户新功能将在未来的更新中推出。测试版期间收集的数据仍可在“设置”应用中查看。IT之家附上相关图片如下：

二、升级 Apple Music 品牌视觉

在 iOS 27.2 的第四个测试版中，苹果更新了 Apple Music 图标。新图标采用黑白配色，取代了之前的红白配色图标。浅色模式下，徽标为白底黑字；深色模式下，徽标为黑底白字。

此外消息源 @aaronp613 称在 Beta 4 更新中，苹果将 Apple Music 的主题色从红色更改为蓝色。

三、“声音发光”开关

iOS 27.2 Beta 4 暗示 HomePod Mini 2 和 HomePod 第二代将新增一个“声音发光”开关。“HomePod 在播放音乐、播客和 AirPlay 媒体时可以呈现动态视觉体验。您也可以在 HomePod 设置中调整此设置。”

四、镜像 HomeView

和 Apple Watch 类似，用户可以将 HomeView 屏幕镜像到 iPhone 上。

五、新增 Apple HomeView 设置动画

六、优化 HomePod 触控问题

苹果公司酝酿在 iOS 27.2 Beta 4 中为 HomePod 加入“禁用触摸交互”的选项，用来解决“幽灵触控”（ghost touch）误触发的问题。这意味着擦拭 HomePod 顶部、误碰或设备自行误识别触控时，可能不会再意外播放音乐、暂停或改变音量。

七、关门后上锁功能

iOS 27.2 为配备兼容“门位置传感器”的智能门锁新增了“Lock After Closing”（关门后上锁）功能。与原有“Automatic Lock（自动上锁）”不同，新功能的计时从关门那一刻开始，系统还提供“立即上锁”选项。

八、针对 macOS 27.2 Beta 4 更新

音量和亮度 HUD 现在使用实心符号。

九、修复小部件崩溃问题

IT之家此前报道，在 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 主页面上长按 App 图标进入编辑状态，用一根手指拖动主屏幕上的某个小组件（widget），然后点击页面指示器（Page Control，即屏幕底部表示当前是第几屏的小圆点），再次进入某个页面后就会触发崩溃。该问题已在 iOS 27.2 Beta 4 更新中修复。