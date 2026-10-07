大航跃迁完成国内首个“筷子夹火箭”回收塔架地面试验，目标 2027 年首飞

IT之家 10 月 7 日消息，深圳大航跃迁航天科技有限公司今日公布了“筷子夹火箭”工程进展。

大航跃迁成立于 2024 年 2 月，是一家以“地面捕获 + 智能控制”为特色、专注中大型可重复使用运载火箭研发的科技企业。作为国内首家研制“筷子夹”塔架回收式可重复使用液体火箭的企业，大航跃迁已组建由院士顾问领衔的研制团队。

目前，大航跃迁已完成国内首个“筷子夹”回收塔架地面试验，研制出国内首款回收塔架控制器“小火石”并进行多次迭代。

此外，大航跃迁相继完成静力试验与动态捕获实验：通过静力加载试验和模态试验，在塔架结构上布置应变、加速度等类型传感器，获取上百个测点的结构响应数据。

大航跃迁官方透露，后续规划在海上搭建回收塔架平台，完成火箭回收。海基回收意味着更灵活的航区选择、更密集的发射频次，也意味着塔架捕获技术将真正进入高频复用时代。

大航跃迁还宣布，国内首型“筷子夹”塔架回收可重复使用液体火箭“跃迁一号”近期先后完成二级发动机校准试车、增压输送系统循环预冷试验、二级机架与贮箱后底联合静力试验、二级仪器舱结构静力试验等一系列地面试验，研制全面提速；向着 2027 年首飞的目标迈进。