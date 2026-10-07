微软 XBOX 夏尔马：游戏主机仍是核心，第 10 代将提供“一系列设备”

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（10 月 6 日）发布博文，报道称在近期举办的内部员工会议上，微软 XBOX 首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）表示在今年重组之前，微软 XBOX 游戏业务陷入“自由落体式”下滑，不过目前已经重回增长轨道。

夏尔马在全员会议上直言，2026 年年初微软 XBOX 在时长、玩家数、收入上都在下滑，此前的 Game Pass 策略让 XBOX 陷入“自由落体式”下跌。不过如今第一方（XBOX 自有发行）已恢复增长，并且她称增长幅度达到低谷时的“2–3 倍”，预计还会继续。

她还点名《战争机器：事变日》（Gears of War: E-Day）、 《我的世界: 地下城 2》（Minecraft Dungeons II）、《魔兽世界：无限》（World of Warcraft Forever）开局表现“强劲”，并提到过去一年 XBOX 品牌好感度提升了约 30%。

在游戏主机方面，夏尔马提出了“四个 C”战略，将会围绕着 Core（核心）、Content（内容）、Creation（创作）、Connection（连接）推进，并强调即便主机整体市场不增长，Xbox 仍有机会在这个赛道继续做大。

夏尔马表示将会推进 Xbox Cloud Gaming、光盘转数字（disc‑to‑digital）、以及 Xbox Play Anywhere 的扩展；同时暗示 Game Pass 未来会更“灵活”，让玩家能按内容类型定制订阅。

夏尔马还提到了第十代设备（XBOX Series S|X 当前为第 9 代），明确说第十代将是“一系列设备”，不存在“一款设备适合所有人”，IT之家翻译夏尔马讲话内容如下：

我们正在向第十世代主机系列产品线转型。没有一款设备能够满足所有用户的需求。我们当然会首先推出一款优秀的家用游戏机，但我们也知道很多玩家会经常外出使用。 有些方面我们拥有世界一流的制造能力，而其他方面我们会寻求合作伙伴。随着计划的推进，我们会分享更多相关信息。操作系统目前看起来非常出色，我们对此感到非常兴奋。

对于战网（Battle.net），夏尔马表示 Battle.net 的用户留存几乎与 Steam 持平，并将通过与 CD Projekt RED 等合作继续扩大；同时强调 Battle.net 会保持比 Steam / Xbox PC 更“精选（curated）”的定位。

针对开发者，夏尔马承诺会简化目标、梳理 API，让开发者更容易把游戏发布到 Series X|S、Helix 与 Xbox PC—— 这直指过去多年开发者抱怨的“发布难 / 适配复杂”痛点。