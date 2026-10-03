前索尼 PlayStation 负责人莱登喊话微软 XBOX CEO 夏尔马：现在就是你们的 Dreamcast 时刻

IT之家 10 月 3 日消息，据外媒 Eurogamer 今天（3 日）报道，前索尼 PlayStation 负责人肖恩 · 莱登认为，XBOX 需要尽快明确自己的定位：究竟继续做需要独占游戏支撑的主机平台，还是凭借动视暴雪等业务转向大型游戏发行商。无论选择哪条路，都不能再在独占策略上反复摇摆。

本世代 XBOX Series X|S 销量持续下滑，微软对第一方游戏的独占政策也几经变化。菲尔 · 斯宾塞执掌 XBOX 期间，微软最初几乎只在 PC 和 XBOX 主机上发行自家游戏，后来逐步扩大多平台发行，《星空》《光环：战役进化》等作品都登陆了 PS5，XBOX 也越来越接近第三方游戏发行商。

莱登指出，XBOX 的许多问题正是源于独占策略迟迟没有定下来，“或者说，即使选过一条路，也没坚持多久。你到底要做平台方吗？平台需要独占游戏，否则这个平台就失去了存在的意义。还是说，有了动视暴雪以后，你准备做全球最大的游戏发行商？如果选择后者，几乎就必须覆盖所有平台，因为发行商的商业模式就是如此。两种角色不可能兼得。”

对于今年年初上任的 XBOX CEO 阿莎 · 夏尔马，莱登认为她近几个月的一系列动作是在尝试扭转局面，“我希望她能做到，只是不知道最终会采取什么方式。”

夏尔马上任后启动企业重组，最终将裁掉 3200 个岗位；她还签下小岛秀夫的《PHYSINT》，并让《战争机器：事变日》和《发条革命》加入 XBOX 主机独占阵容。莱登直言道：“这就是你们的 Dreamcast 时刻。这条路走得通，而且以前有人走过。所以我的建议就是：选一条路。”

IT之家注：世嘉在 Dreamcast 之后退出主机硬件市场，转而为竞争对手的平台发行游戏，并成为重要的第三方发行商。