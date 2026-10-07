DRAM 迎超级增长周期，传南亚科计划涨价最高 20%

IT之家 10 月 7 日消息，据台媒经济日报今日报道，业界传出消息，南亚科近期陆续通知客户，将再次调高 DRAM 合约价，涨幅最高可达 20%，为内存涨价行情再添柴火。

对于再次涨价的消息，南亚科表示，关于客户报价的议题，均无法回应。法人看好，随着南亚科启动新一波合约价调整，相关调涨效益将逐步反映，同步推升南亚科平均售价（ASP）与获利，带动整体运营持续向上。

研调机构 TrendForce 认为，原厂持续将先进制程产能优先投入高效能服务器产品，第四季度 DRAM 市场仍供不应求，预估一般型 DRAM 合约价环比增长 10% 至 15%；消费型 DRAM 则因大厂减产方向未变，价格仍将上扬。

内存大涨价行情下，南亚科今年以来业绩逐月走高，9 月合并营收 450.91 亿元新台币（IT之家注：现汇率约合 94.92 亿元人民币），连续 11 个月创单月历史新高，已达 1 月业绩的近三倍，并较去年同期大增 576.62%。

南亚科第三季度合并营收 1,336.49 亿元新台币（现汇率约合 281.33 亿元人民币），创单季新高，环比增长 61.9%，同比增长 611.7%；前三季度合并营收 2,652.85 亿元新台币（现汇率约合 558.42 亿元人民币），创同期新高，较去年同期大增 626.95%。