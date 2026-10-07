宏景科技声明：所有算力设备均通过合规商业渠道采购

IT之家 10 月 7 日消息，宏景科技股份有限公司今日发布《关于对公司经营活动的相关不实报道的严正声明》，表示所有算力设备均通过合规商业渠道采购。

IT之家附声明全文如下：

近日，公司关注到海外个别媒体涉及到公司经营活动的相关不实报道，为避免相关内容对市场认知造成干扰，公司特此郑重声明：

公司始终坚守合规经营的基本原则，所有算力设备均通过合规商业渠道采购，始终严格遵守市场规则与法律法规开展各项业务。

一直以来，公司坚持可持续发展的长期商业经营模式，密切跟踪行业技术发展趋势，结合市场变化持续优化战略布局，已建立成熟、稳定的多元化供应链体系，有力保障了主营业务平稳、健康发展。截至目前，公司整体生产经营情况一切正常，各项业务均稳步有序推进。

对个别主体编造不实信息、误导市场的行为，公司将持续关注相关舆情进展，并保留依法追究其全部法律责任的权利，坚决维护公司合法权益、企业声誉及广大投资者的正当利益。感谢社会各界及广大投资者对公司的关注与支持！

特此声明。

宏景科技股份有限公司

2026 年 10 月 7 日