宏景科技声明：所有算力设备均通过合规商业渠道采购

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IT之家 10 月 7 日消息，宏景科技股份有限公司今日发布《关于对公司经营活动的相关不实报道的严正声明》，表示所有算力设备均通过合规商业渠道采购。
IT之家附声明全文如下：
近日，公司关注到海外个别媒体涉及到公司经营活动的相关不实报道，为避免相关内容对市场认知造成干扰，公司特此郑重声明：
公司始终坚守合规经营的基本原则，所有算力设备均通过合规商业渠道采购，始终严格遵守市场规则与法律法规开展各项业务。
一直以来，公司坚持可持续发展的长期商业经营模式，密切跟踪行业技术发展趋势，结合市场变化持续优化战略布局，已建立成熟、稳定的多元化供应链体系，有力保障了主营业务平稳、健康发展。截至目前，公司整体生产经营情况一切正常，各项业务均稳步有序推进。
对个别主体编造不实信息、误导市场的行为，公司将持续关注相关舆情进展，并保留依法追究其全部法律责任的权利，坚决维护公司合法权益、企业声誉及广大投资者的正当利益。感谢社会各界及广大投资者对公司的关注与支持！
特此声明。
宏景科技股份有限公司
2026 年 10 月 7 日
宏景科技成立于 1997 年，是一家具备自主研发能力的新型数字基础设施与智能算力综合服务商，专注人工智能、高性能计算等前沿技术的研发创新与产业化应用，当前正从智慧城市综合服务商向 AI 算力服务商转型。