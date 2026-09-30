Anthropic 与 SpaceX 签署最高 845 亿美元算力协议，可提前 90 天发通知解除

IT之家 9 月 30 日消息，随着 AI 巨头 Anthropic 筹备 IPO 上市，路透社查阅的文件显示，这家企业已经和 SpaceX 签署了价值数百亿美元的算力协议。SpaceX 完成 IPO 之后向美国证券交易委员会（SEC）提交了披露材料；这批新的合同文件进一步揭开了两家公司合作的细节。协议当中有一项关键条款：Anthropic 仅需提前三个月发出通知，就可以解除这份合作。就在签署该协议的同一时期，埃隆 · 马斯克正大举扩张自家的数据中心，目标是在今年年底之前上线超过 100 万张 GPU。

SpaceX 在其 S‑1 版上市申报文件当中，披露了和 Anthropic 之间合作的多项细节。文件写明，双方于 2026 年 5 月签署的协议覆盖 Colossus 一号与 Colossus 二号两座数据中心的算力资源；SpaceX 借此可以“盘活自身基础设施当中闲置的算力资源，将闲置产能变现”。SpaceX 同时披露：Anthropic 同意每月向其支付 12.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 83.97 亿元人民币），付费期限持续到 2029 年 5 月；2026 年 5‑6 月属于算力爬坡阶段，这两个月将执行优惠费率。

如果不计 5 月、6 月这两个爬坡月份，按照 SpaceX 披露的内容测算，Anthropic 至少需要向 SpaceX 支付 425 亿美元（现汇率约合 2,855.09 亿元人民币）的数据中心服务费。而路透社从 Anthropic 的 IPO 申报文件当中看到的最新数字显示，Anthropic 这份算力合同的金额上限更高，最高将达到 845 亿美元（现汇率约合 5,676.59 亿元人民币），用于租用 SpaceX 数据中心内的英伟达 GPU 算力资源。

两份文件当中的解约通知期限保持一致。该报道同时披露，Anthropic 计划在未来十年之内，至少投入 5,180 亿美元（现汇率约合 3.48 万亿元人民币）用于搭建自身的 AI 基础设施；这笔巨额开支除 SpaceX 之外，还流向亚马逊、谷歌、微软这类大型云服务商。

Anthropic 向 SpaceX 投入这笔巨额算力采购的背景是，埃隆 · 马斯克计划在今年年底前，依托 Colossus 二号数据中心，上线超过 100 万张 GPU。马斯克把这个超大型算力项目称作“算力超级工厂”；该项目二期所使用的绝大多数显卡，都是英伟达最新的 Blackwell（布莱克韦尔）GPU 芯片。SpaceX 方面还作出预测：待 10 吉瓦规模的算力基础设施全部上线之后，公司有望从 AI 算力基础设施业务当中斩获 3000‑5,000 亿美元（现汇率约合 3.36 万亿元人民币）区间的营业收入。