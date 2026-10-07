南极和北极打视频电话、延时不超 1 秒，国产卫星系统首次试验成功

IT之家 10 月 7 日消息，据央视新闻 10 月 6 日报道，在前不久的中秋节，国产卫星系统首次试验成功，并实现了跨越南北极视频通话，视频延时不超过 1 秒。

中国星网“GW 星座”是我国首个巨型卫星互联网计划，本次极区测试，最大的上下行速度在 30 兆左右，设备还可用于应急救援以及海上通信。

本次国产卫星通信装备的成功试验，标志着我国实现了极区通信的自主可控，并且数据不出境，有效保障数据安全。

据IT之家此前报道，7 月 3 日，由自然资源部组织的中国第 16 次北冰洋考察队“雪龙”号、“雪龙 2”号、“极地”号从辽宁大连起航，奔赴北冰洋。这是“十五五”开局之年我国组织实施的首次北冰洋考察，由上述三艘船以及“探索三号”四船共同实施。

9 月 30 日，中国第 16 次北冰洋考察“雪龙”号、“雪龙 2”号返回上海。本次考察完成了综合调查监测、前沿科学研究和国际合作等重点任务，考察规模与任务总量均创新高，在科研新发现、理论新突破、技术新测试、装备新应用方面取得丰硕成果，为深入理解和有效应对全球气候变化，推进北极可持续发展提供了有力支撑。

目前，“极地”号和“探索三号”仍在执行考察任务，预计 10 月中旬返航。

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