余承东：华为星河通信团队驾驶享界 G9 实测独库公路，98.7% 路段信号都很好

IT之家 10 月 3 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日发文称，前阵子，星河通信团队开着享界 G9 去了趟独库公路，实测车载星河通信在独库公路的表现，反复测试下来 98.7% 以上的路段信号都非常不错。

他表示：“星河通信是鸿蒙智行六大独有核心技术之一。华为在通信领域积累了几十年，我们也把这些技术带到了车上，希望大家开车走到更远的地方，都能保持稳定通信，出行更有底。国庆准备自驾的朋友，路上如果遇到弱网，可以打开车上热点，给同行的家人朋友共享网络”。

IT之家注意到，去年 2 月发布的尊界 S800 车型首发搭载华为星河通信，该技术支持主动智能选网、双网双待，可实现三网连接和弱网加速，并支持将网络共享至手机、平板等设备。在无地面网络时，支持通过车载卫星完成通话及紧急联络功能。

据悉，独库公路北起北疆石油之城克拉玛依市独山子区，南至终点为天山南麓、塔里木盆地北缘的南疆阿克苏地区库车市。据官方最新公告，G217 线独库公路 2026 年国庆节假日期间正常通行，自 2026 年 10 月 8 日 20 时起实施冬季封闭，禁止社会车辆通行（伊阿铁路、G3033 奎独库高速公路、G217 天山神秘大峡谷等重点项目物资运输及相关施工车辆除外）。

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