阅后即焚功能惹祸，英国通信管理局依据《网络安全法》对 Meta 启动首次正式调查

IT之家 10 月 7 日消息，据路透社报道，英国通信管理局于当地时间周二依据《网络安全法》，针对 Meta 启动了首次正式调查，核查该公司在五月份推出 Instagram 的 Instants 功能之前，是否已经对这项功能所带来的风险开展充分评估。

Instants 这项功能允许用户在 Instagram 上发布的内容被浏览之后随即自动消失。

英国通信管理局（Ofcom）表示，本次调查旨在确认 Meta 在上线该功能前，有没有针对该功能上出现非法内容的风险，以及该功能可能给儿童带来的各类风险完成“恰当且充分”的风险评估。

英国通信管理局执法部门主管乔治 · 拉斯蒂（George Lusty）指出：“我国的网络安全相关法律规定十分明确 —— 平台如果做出重大功能改动，上线之前就必须完成风险评估。”

他还表示，安全性应当在产品设计之初就予以植入，而不是后期临时追加。“本次启动调查表明，如果监管部门担忧服务提供商未能遵守法规，我们就会采取相应行动。”

Meta 方面回应称，自身十分重视《网络安全法》项下的监管义务。该公司的发言人表示：“正式上线之前，我们已经完成风险分析，并且多次就该项功能向英国通信管理局进行情况通报。Instants 内置多项防护机制，包括禁止截图、禁止二次转发分享；没有公开信息流；青少年账号防护默认处于开启状态。”

发言人同时称：“在本次调查过程当中，我们当然会配合英国通信管理局的相关工作。”

英国通信管理局此前依据《网络安全法》开展的调查，首例是去年针对一处网络自杀讨论论坛；之后还陆续调查过色情网站、被用来传播儿童性虐待资料的文件分享服务，以及 4chan 这类网络平台。

英国这套网络安全监管制度对社交媒体平台、搜索引擎以及成人内容服务商提出责任要求，需要平台处置非法内容，同时保护未成年人安全。

英国通信管理局要求相关企业开展风险评估并且落实安全管控措施，例如年龄核验。

如果企业未能合规，英国通信管理局可以处以最高 1,800 万英镑（IT之家注：现汇率约合 1.6 亿元人民币），或是企业全球合格营收 10% 的罚款，二者取金额更高的那一档。

Meta 此前已经就该法案的执行问题对英国通信管理局提起法律抗辩，争议点包括 Meta 需要向监管机构提交信息的规模与范围，以及英国通信管理局收取的费用标准。

早在今年一月份，英国通信管理局就曾经依据另一部《通信法》，针对 Meta 旗下 WhatsApp 商业版产品的信息报送事项启动过调查。