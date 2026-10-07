前《堡垒之夜》制作人：游戏业界唯一不惧《GTA6》的就是任天堂

IT之家 10 月 7 日消息，据游戏媒体 GamesRadar 昨天报道，《GTA6》这款现象级游戏将在下个月发售。在这种背景下，大多数开发商都选择跳过 11 月档期避其锋芒。不过任天堂却没有选择回避，而是坚持将《塞尔达传说：时之笛重制版》放在 11 月发售。

前《堡垒之夜》制作人 Aakash Gupta 对此表示，《GTA6》的影响力太过庞大，以至于让所有主要游戏发行商都避开了 11 月。例如《使命召唤》退到了 10 月底，《影之刃零》原本打算 9 月发售，后来延期至 10 月，虽然他们避开了《GTA6》，但实际上还是离它的发行日太近。

他继续说道：“我在 Epic Games 工作室就观察过这种现象。选择发行日期本质上是一场胆小鬼博弈，当路上最大的卡车选择一条车道后，其他小车都会急忙避让。”

“任天堂没有避让的理由很简单。首先《GTA6》不登陆任天堂主机，任天堂游戏的受众与 R 星受众几乎无重叠。他们（IT之家注：任天堂）拥有足够多的忠实用户，因此可以做出其他公司不敢做的大胆赌注。”

不过两款游戏的最终销量如何还有待观察。但无论如何，11 月都将是游戏大月，任天堂 NS2、索尼 PS5 和微软 XBOX 玩家都能满心欢喜地玩到心头好。