R 星表态：《GTA6》不会过度聚焦特定人物、事件，系列游戏从未重点讽刺美国政治

IT之家 10 月 6 日消息，Rockstar 叙事部门高级副总裁鲁珀特 · 汉弗莱斯（Rupert Humphries）近日接受采访时表示，《GTA6》游戏不会过度聚焦于某个特定的人物、事件或政治运动。

IT之家了解到，《侠盗猎车手》系列游戏经常会以辛辣的手段，讽刺某些现实事件。同时 Rockstar 从来不会避讳一些敏感议题，例如在《GTA5》就深入展示过酷刑、秘密拘留等事件。

不过 R 星一般不会指名道姓地讽刺某件现实事件。假如团队在开发阶段计划让《GTA6》出现名为“瓜斯克”的 NPC，他会发射火箭进入太空，而且行为有些古怪。那么等到游戏发售时，“瓜斯克”很可能无法准确对应原型角色近年来的举动。

鲁珀特 · 汉弗莱斯对此表示：“如果你们回顾此前的《GTA》作品，就能够发现我们从未将讽刺重点放在美国政治上。《GTA4》确实将国家安全和《爱国者法案》的兴起作为重要内容，但 9·11 事件后，纽约确实有着这些事件背景。”

“我们希望将发售的游戏联结时代背景，但与此同时，它又不能完全反映现实世界。因此我们不希望过度针对特定人物、事件、政治运动等。”

相较之下，Rockstar 更希望捕捉佛罗里达州的特质。开发团队曾调研过佛州的各种奇人怪事。

汉弗莱斯继续说道：“除此之外，我们还有很多方式来讲述这些故事，而不需要让玩家直接与角色面对面。你可能会看到一张选举宣传海报，接到竞选团队的自动电话，或者在收音机里听到广告。我们还加入了一些很棒的政治脱口秀节目，它们会在广播中讨论各种各样的问题。”