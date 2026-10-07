岚图汽车卢放：即使车辆有自动智能驾驶辅助功能，也是绝对不允许酒驾

IT之家 10 月 7 日消息，岚图汽车科技股份有限公司董事长卢放昨日发文，称自己假期看到一些司机喝酒后用智能驾驶辅助功能开车的报道，他认为此举非常危险。

卢放表示，任何时候都不能在沾了酒的情况下开车，即使车辆有自动智能驾驶辅助功能，也是绝对不允许酒驾的。下一步到 L3 有条件自动驾驶阶段，喝酒开车也是不允许的。

据IT之家此前报道，在浙江绍兴，凌晨 4 点多，裘某驾驶一辆新能源汽车在高速上打着双闪缓慢行驶，并最终停在高速公路的中间车道。

民警到达现场后对驾驶员进行了酒精呼气测试，呼气结果是 111mg/100ml，随后民警将驾驶员带到医院抽血检测，最后当事人的血检结果是 123mg/100ml，达到了醉酒驾驶机动车的标准。

据裘某交代，当晚他在绍兴和朋友吃饭，其间喝了一斤左右的白酒，饭局结束后便开车上了高速准备回杭州，并开启了智能辅助驾驶功能。

目前，裘某已被交警吊销驾驶证，5 年内不得再考，同时法院以危险驾驶罪判处裘某拘役，并处罚金。

IT之家注：今年 2 月，最高人民法院首次发布道路交通安全刑事专题指导性案例，明确激活辅助驾驶功能情形下驾驶人的刑事责任认定规则。在辅助驾驶技术应用日益广泛的背景下，有的驾驶人在激活辅助驾驶系统后不再专注驾驶，而是玩手机、睡觉等，有的驾驶人甚至购买、使用“智驾神器”等非法配件，逃避系统安全监测，长时间“脱手”驾驶，严重威胁道路交通安全。

指导性案例 271 号《王某群危险驾驶案》明确，车载辅助驾驶系统不能代替驾驶人成为驾驶主体，驾驶人激活车载辅助驾驶功能后，仍是实际执行驾驶任务的人，负有确保行车安全的责任。行为人激活辅助驾驶功能，并利用私自安装的配件逃避辅助驾驶系统监测的，即使其不在主驾驶位实际操控机动车，仍应作为驾驶主体承担相应法律责任。

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