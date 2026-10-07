余承东：华为 Mate XT 2 三折叠手机出货已近 10 万台，预计总量也将超百万台

IT之家 10 月 7 日消息，在 9 月初的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了 Mate XT 2 非凡大师全新展翼三折叠手机。

据余承东在 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议上透露，Mate XT 2 是华为的第二代三折叠手机，截至目前，出货量已经接近 10 万台，华为预计其总出货量将超过 100 万台。

他表示，华为已经在折叠屏手机领域耕耘了八年，在折叠屏创新方面始终是真正的先行者。余承东还提到，作为先行者，华为投入了巨额研发资金，开展了大量基础研究和可靠性试验，以解决众多挑战。如今，华为在中国折叠屏手机市场的份额达到 75%。

在 9 月的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，华为三折叠手机全球发货量突破 100 万台。另外，华为在折叠机品类中拥有品牌第一提及率。

IT之家还查询到，华为三折叠手机（Mate XT / XTs 非凡大师两代）的单价还超过了 2 万元。

值得一提的是，余承东称会逐步将这款三折叠手机（预计指华为 Mate XT 2）推向海外市场。中东和亚太地区的许多用户都很喜欢它。我也希望能将它带到欧洲等其他市场。