华为 Mate 90 Pro Max 首发四卡三待功能，Mate XT 2 预计 10 月中下旬 OTA 支持

IT之家 10 月 1 日消息，在今日的发布会上，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东宣布，华为 Mate 90 Pro Max 通过 eSIM 与实体卡组合，业界首发“四卡三待”功能。

华为客服确认，“四卡三待”功能将通过 OTA 方式提供给 Mate XT 2 非凡大师，预计十月中下旬推送新版本支持。

“四卡三待”意味着该机最多可存储两张实体 SIM 卡与两组 eSIM 号码，合计四个通信号码。用户可选择两张实体卡、一张实体卡加一张 eSIM，或两张实体卡加一张 eSIM 等组合，实现三张卡同时待机、同时在线，三卡均可通话、上网和收发短信。余承东在发布会上表示，“四卡三待”能支持两家运营商的三张卡同时待机，相当于省了一部手机。

IT之家注：eSIM 即嵌入式 SIM 卡（Embedded SIM），无需实体卡片即可激活运营商号码，业务功能与实体 SIM 卡一致。

官方宣传页面显示，华为 Mate 90 Pro Max 的信号状态栏会同步显示三卡信号，采用主卡完整显示、副卡堆叠显示的方式，并支持三卡 5A 通信同时在线。

华为在 eSIM 领域的布局始于 2025 年 12 月，当时在 Mate 80 RS 非凡大师上首次带来 eSIM 功能，最多支持四个号码，包括两张实体卡加双 eSIM。2026 年 9 月发布的 Mate XT 2 与 Pura X View 均标配 eSIM，支持双实体 SIM 加双 eSIM 组合。

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