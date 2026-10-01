微软 Surface Laptop Ultra 探秘：迭代约 300 次，全球首款内置磁吸式 USB-C 接口

IT之家 10 月 8 日消息，科技媒体 The Verge 今天（10 月 8 日）发布博文，通过探访微软实验室，介绍了微软是如何打造 Surface Laptop Ultra 过程，其设计迭代超过 300 次，从而更好地和苹果 MacBook Pro 竞争。

IT之家援引博文介绍，为了让 Surface Laptop Ultra 的外观设计能与 MacBook 一较高下，微软巧妙地重新设计了磁吸式 Surface Connect 充电端口，官方称其为 Magnetic Connect。

微软 Surface 设备首席设计师 Jit Hirani 表示：“在 Surface Laptop Ultra 开发过程中，我们的工程团队迭代了大约 300 次，从而打造出世界上首款内置磁吸式 USB-C 接口的产品。从产品设计之初，我们唯一的限制就是不能更改通用的 USB-C 接口。”

图源：The Verge

微软并没有为了某种定制方案而牺牲一个 USB-C 接口，而是围绕 USB-C 接口设计了一个磁吸式接口。它的使用体验与初代 Surface Connect 非常相似，同样带有充电指示灯，而且无需精确对准。用户甚至可以将线缆从 140 瓦充电器上拔下，反转线缆，重新插上，然后使用另一端的普通 USB-C 接口为其他设备充电。

奥斯特鲁姆告诉我，微软花了数年时间“潜心研发”磁吸式 USB-C 充电解决方案，所以我问他：我们会在更多 Surface 设备上看到这项技术吗？“我们拭目以待，”他说。“我们对这项技术倾注了大量心血。我们希望在这里向全世界推出它。”

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