华硕推出 ProArt P14/P16 笔记本：搭载英伟达 RTX Spark 超级芯片

IT之家 10 月 8 日消息，太平洋夏令时 10 月 7 日 11 点（北京时间 10 月 8 日凌晨 2 点）举办的活动中，华硕推出 ProArt RTX Spark AI PC 系列，涵盖 ProArt P16、ProArt P14 笔记本及 ProArt GR1X 迷你主机，均搭载英伟达 RTX Spark 超级芯片。

图源：华硕官网

三款设备均基于 NVIDIA RTX Spark 平台，最高提供 1 PFLOP（FP4）AI 算力与最高 128GB 统一内存，可在本机直接运行大型语言模型、复杂 3D 渲染、内容生成与 AI Agents 工作流，减少对云端订阅与 Token 限制的依赖。

ProArt P16 机身厚 12.9mm、重约 1.77kg，采用 16 英寸屏幕，ΔE<1 色准，支持 4K 120Hz、G‑SYNC，峰值亮度最高 1,600 尼特，适合高动态范围预览与剪辑。

P16 最高配 128GB 统一内存；内置 99.9Wh 大电池，面向大型模型推理、复杂 3D 场景、专业影音工作流，24GB 内存 +512GB 存储售价为 2,799.99 美元（IT之家注：现汇率约合 18,793 元人民币）。

ProArt P14 厚 13.9mm、重约 1.48kg，官方称是华硕最轻的 ProArt 笔记本，同样最高支持 128GB 统一内存；电池 90Wh，兼顾移动性与 AI 创作性能，32GB 内存 +512GB 存储售价为 3,099.99 美元（现汇率约合 20,807 元人民币）。

ProArt GR1X 体积为 150×150×51mm，约 1.1 升，重 1.48kg，手掌大小却提供工作站级 AI 算力。该产品配备双风扇散热（大量扇叶设计以兼顾静音与持续负载）、双 M.2 SSD、10GbE 有线网、Wi‑Fi 7、蓝牙 5.4，可连接最多 4 台 4K 显示器。

芯片 TDP 可达 140W（外接 240W 电源），定位为 7×24 小时运行 AI Agent、模型服务、内容生成与自动化流程的“始终在线”设备。