英伟达黄仁勋：已测超 1200 款应用，RTX Spark 是全球唯一本地原生运行所有应用的电脑

IT之家 10 月 8 日消息，太平洋时间 10 月 7 日上午 10 点（北京时间 10 月 8 日凌晨 1 点）在美国旧金山举办的发布会中，黄仁勋表示英伟达正推动一种以本地设备为核心的 AI 计算模式。

黄仁勋称：“这是全球唯一一台能够在设备端原生运行一切应用的电脑。”他同时表示，几乎所有笔记本电脑、台式机和工作站厂商都已加入英伟达的合作阵营。

黄仁勋还借此强调英伟达正在构建的硬件生态：从轻量化 AI PC，到面向开发者和专业用户的工作站，再到 DGX Station 等高性能设备，英伟达希望让不同类型的 Windows 设备都具备本地 AI 能力。

黄仁勋表示：“这款超级芯片 [指 RTX Spark 超级芯片平台] 非常出色。它是唯一一台能够运行 DirectX 及其所有应用程序、OpenGL…… 并且能够完美运行所有 CUDA 应用程序的计算机”。

在软件方面，英伟达已经测试了超过 1200 款应用程序在 RTX Spark 上的性能和兼容性。“我们将要推出的软件数量…… 永无止境，”黄仁勋说道。

黄仁勋表示，RTX Spark PC“将成为人们的工具，但它也将成为我们的个人助理，我们也可以用它来工作。”

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