英伟达 RTX Spark 笔记本 OLED 屏幕供应商曝光：三星六款、LG 一款

IT之家 10 月 5 日消息，据 thelec 今日援引行业消息，基于英伟达 RTX Spark 平台、搭载 OLED 屏的 7 款主流 AI 笔记本，全部采用三星显示与 LG 显示的面板。其中三星显示供应 6 款机型，LG 显示供应 1 款。

三星显示面板应用于惠普 OmniBook Ultra 16、OmniBook X 14、联想 Yoga Pro 9n、华硕 ProArt P14、ProArt P16 以及微星 Prestige N16 Flip AI+。

其中，华硕 ProArt P14、P16 与微星 Prestige N16 Flip AI + 峰值亮度最高可达 1600 尼特。惠普 OmniBook Ultra 16 搭载的 OLED 面板 HDR 亮度约 1100 尼特。华硕官方参数显示，基于 RTX Spark 平台的 ProArt P16，HDR 峰值亮度最高 1600 尼特。

LG 显示为戴尔 XPS 16 Creator Edition 提供 16 英寸叠层 OLED 面板。这块屏幕分辨率 3400×2400，刷新率 48–120 赫兹，峰值亮度 1000 尼特。叠层 OLED 通过堆叠两层发光层，延长面板寿命并提升能效。

IT之家注意到，在 6 月的 2026 台北国际电脑展主题演讲中，英伟达 CEO 黄仁勋正式宣布推出 RTX Spark PC 处理器，首批搭载该处理器的笔记本将在今年秋季推出。

Surface Laptop Ultra ：专为全球创客和创意专业人士打造，搭载 15 英寸 mini-LED PixelSense Ultra 微软史上最亮触控屏，以及 Surface 史上最大尺寸触控板，还配有 HDMI、USB-C、USB-A、SD 卡槽和耳机接口。

华硕 ProArt P16 和 ProArt P14：这两款笔记本电脑提供 16 英寸和 14 英寸两种尺寸选择，并有纳米黑和全新的霓虹白两种配色可选。它们配备华硕 Lumina Pro OLED 显示屏，并拥有全天候电池续航能力。

戴尔 XPS 16 Creator Edition：专为创意工作打造，可流畅播放 4K 时间线内容，加快导出速度，并带来更无缝的 AI 工具体验；配备 True Black HDR 600 的 Tandem OLED 显示屏，还内置 SD 卡读卡器和 HDMI 接口。

惠普 OmniBook Ultra 16 和 OmniBook X 14：专为创作者、游戏玩家和 AI 开发人员打造，提供强大的本地 AI 性能和体验，帮助用户加速工作流程。

联想 Yoga Pro 9n：将联想 Yoga 以创作者为中心的特性与英伟达的最新芯片相结合，打造出一款便携、强大且无需插电即可长时间使用的笔记本电脑。