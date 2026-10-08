马斯克：Grok Bot 不再只认自家模型，按用户任务择优用 Claude 等最佳 AI

IT之家 10 月 8 日消息，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）昨日（10 月 7 日）在 X 平台发布重要说明，宣布旗下 Grok Bot 不再局限于 SpaceXAI 自研的 Grok 系列模型，将根据具体任务自动选择“最好的后端模型”。

马斯克在推文中展望未来，表示 Grok Bot 将会根据用户任务，调用包括 Claude Opus 5.5、Midjourney、Suno 以及其他领先 API，系统将以“最有可能给用户最佳结果”为标准进行选择。IT之家附上相关截图如下：

在技术策略方面，Grok Bot 将从“以自研 / 自有模型为主”转向“任务导向的多模型混合架构”，在实际执行文本、图像、音频等任务时候，未来可以调用表现更强的第三方 API。

Grok Bot 是 SpaceXAI 推出的“常驻型 AI 同事”：它不只是回答问题的聊天机器人，能在一台云端电脑上登录你常用的网站和应用、执行多步骤任务，并在需要人工判断时才回来找你审批。它于 2026 年 8 月以测试版形式发布。

每个 Grok Bot 都有名字、职责和持续累积的上下文，你可以像给同事发消息一样，通过文字、语音或语音通话把工作交给它。它运行在云端电脑上，配备浏览器、文件系统和终端，因此即使你关掉电脑或手机，后台任务和定时任务仍会继续运行。