10 年内预估仅 5%：诺奖经济学家背书，AI 不会大规模抢走你的饭碗

IT之家 10 月 8 日消息，微软 AI 首席执行官穆斯塔法 · 苏莱曼（Mustafa Suleyman）于 10 月 6 日在 X 平台发布推文，援引诺贝尔经济学奖得主达龙 · 阿西莫格鲁（Daron Acemoglu）的预测称，未来 10 年内仅有约 5% 的人类工作会被人工智能取代。

IT之家查询公开资料，阿西莫格鲁是当代颇具影响力的经济学家之一，主要研究政治经济学、经济发展、制度、技术变迁与收入不平等。

他于 2024 年和西蒙 · 约翰逊（Simon Johnson）、詹姆斯 · 罗宾逊（James A. Robinson）共同获得诺贝尔经济学奖，获奖理由是“关于制度如何形成及其如何影响繁荣的研究”。

本次转发的文章于今年 7 月发表在《人文主义评论》（The Humanist Review）创刊号上，阿西莫格鲁估算，从技术上来看，AI 可以自动化约 20% 的工作，但受企业采纳速度限制，10 年内实际自动化比例仅约 5%。他坦言这一数字“诚然只是一个估计值”。

阿西莫格鲁指出，当前 AI 模型在编写代码、放射诊断等实验室场景中表现卓越，但企业在真实环境中部署同类工具时效果逊色。工程师需花费大量时间调试 AI 生成代码，医生难以将专业知识与 AI 工具有效结合，导致结果未达预期。模型进步速度快于企业可用工具的成熟度。

苏莱曼今年 2 月曾对《金融时报》表示，律师、会计师、项目经理等白领岗位的“大部分任务”将在 12 至 18 个月内实现自动化。6 月他在播客中澄清，此言指“任务”而非“岗位”，AI 仅让工作完成更快，不意味职位消失。