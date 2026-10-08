英特尔网卡驱动被曝破坏 IPv6 连接，OneNote、OneDrive 与 Microsoft 365 遭殃

IT之家 10 月 8 日消息，据德国科技博客 BornCity 今日报道，一名用户发现，通过 Windows Update 安装的英特尔网卡驱动存在 Bug，会静默破坏 IPv6 网络连接，导致 Microsoft OneNote、Microsoft 365、OneDrive、Teams 及 Azure 门户等服务无法正常使用。

据该用户描述，其三星 Galaxy Book 笔记本上的 OneNote 在大约三周内持续显示笔记为空，同时却提示“已是最新状态”。于是，他在今年 8 月将问题提交给微软支持部门并升级处理，但五周后仍未找到原因。

最终，该用户借助 Claude 用一整个晚上完成了数据包级别的取证分析。Claude 捕获了 Windows 系统的网络流量、测量了连接重置的时间点、逐一排查并禁用网络过滤驱动，最终定位到 Intel Connectivity Performance Suite（ICPS）。

据 CircleID 报道，其问题源于 ICPS 的流量控制驱动在处理 IPv6 数据包时，将握手后的每个 TCP 数据包的 IPv6 Flow Label 字段重置为 0。根据 RFC 6437 规范，Flow Label 应在连接生命周期内保持一致。微软的云边缘负载均衡系统使用该字段来决定数据包应送达哪台后端服务器，标签被清零后，后续数据包会被路由到另一台从未参与该连接的服务器，后者随即返回重置信号。

根据 Intel 官方社区上的技术分析报告，涉及缺陷的驱动组件为 IntcCo11X64.sys 11.5.11.19，属于 Rivet Networks（已被 Intel 收购）的流量控制引擎，对应 ICPS 内部版本 40.25.926.173。

另外，受影响设备不仅限于三星 Galaxy Book。该用户在微软 Update Catalog 中查看了来自 19 家公司的 1086 条 ICPS 条目，发现仅有 1 条对应已被验证修复的版本。潜在受影响的驱动包涉及三星、联想、VAIO、华硕、惠普、玳能和华勤等厂商。

用户报告显示，在 ICPS 运行状态下，42 个出站数据包中 0 个保留了 Flow Label，10 个 IPv6 连接中仅 4 个成功建立；禁用 INTCCoSvc 驱动后，65 个数据包全部保留标签，10 个连接全部成功。IPv4 连接不受影响，因为 IPv4 不含 Flow Label 字段。

该用户在 10 月 7 日测试了 Intel 官方提供的通用版驱动 ICPS 50.26.623.243，结果显示 169 个 IPv6 连接中全部成功建立连接，而此前通过 Windows Update 安装的 OEM 版本在 170 次尝试中仅 138 次成功。Azure 门户和 Visual Studio Marketplace 在之前反复失败后，现在每次均可正常访问。但 Intel 在版本说明中并未提及修复了 IPv6 相关缺陷。

该用户已将问题反馈给 Intel、微软和三星。在三星社区论坛，帖子一度被标记为垃圾信息后由管理员恢复；微软支持部门于 2026 年 8 月将案件转交“OneNote 工程团队”后，已六周未作回应；三星于 2026 年 10 月 3 日建立案件后也未采取进一步措施。据 Intel 社区论坛记录，早在 2025 年 11 月就有工程师在论坛上发帖描述过完全相同的问题，但英特尔仅询问了几个问题便关闭了该帖子。