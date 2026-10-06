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英特尔 Nova Lake 处理器首发策略曝光：大容量缓存 BFC 型号先上市

2026/10/6 13:16:48 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 咩咩洋 的线索投递！

IT之家 10 月 6 日消息，消息源 @jaykihn0 昨日（10 月 5 日）在 X 平台发布推文，称配备大容量末级缓存（bLLC）的 BFC 型号，将是 Nova Lake 产品线中最早发布的版本。

根据此前泄露的信息，BFC 代表配备额外缓存的 Nova Lake 芯片。该设计被指用于提升游戏场景表现，定位接近 AMD Ryzen X3D 系列处理器。

Jaykihn 曾被问及 BFC 型号会与标准版同步上市，还是在后续推出。他在 2026 年 10 月 4 日的 X 帖子中回复称，BFC 将在该系列中最早发布。

现有信息显示，Nova Lake 将先进入桌面平台，服务器版本暂不在首发范围内。如果爆料属实，首批桌面产品还会优先采用大容量缓存设计，发布顺序将突出游戏处理器定位。

IT之家此前报道，此次出现的这些名称的数字部分均为四位数，拥有大型末级缓存 (bLLC) 的款式使用了新的“BFC”后缀。


P 核E 核LP-E 核bLLC核显TDPvPRO
酷睿 Ultra 9 4970K BFC816432 EU125W
酷睿 Ultra 9 4950K816××32 EU125W×
酷睿 Ultra 9 4900 BFC6124×32 EU65W
酷睿 Ultra 7 4870K BFC812432 EU125W
酷睿 Ultra 7 4850K812××32 EU125W×
酷睿 Ultra 5 4650K612××32 EU125W×
酷睿 Ultra 5 4650F612×××125W×

在早期开发阶段，消息称英特尔正限制部分“Nova Lake”处理器的样品访问权限，内部代号为“DS”的芯片仅分发给远少于其他 Nova Lake 系列的测试人员。

“DS”代号芯片据称围绕两个计算模块（compute tiles）构建，预计将成为首批上市型号。这些 SKU 目前已知带有“BFC”后缀，并出现在多款泄露的 Core Ultra 4,000 桌面处理器信息中。

公开渠道罕见 BFC 硬件，可能源于抽样政策而非供货问题。相关处理器被限定在封闭测试组，未进入常规认证样品流程，因此早期基准测试与硬件检测信息缺失。

这一局面或于 2026 年 12 月改变。消息指，届时将启动更广泛的 DS 样品发放，包括认证样品（qualification samples）。

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关键词：英特尔处理器

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