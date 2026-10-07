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改为 4 位数：英特尔 Nova Lake-S 处理器命名添新证据，AIDA64 列出 4xxx 系列

2026/10/7 15:13:55 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 6 日）发布博文，报道称在 10 月 5 日发布的 8.40.8510 Beta 版 AIDA64 Extreme 更新中，新证据表明英特尔 Nova Lake-S 处理器采用酷睿 Ultra 4000 命名方案。

在更新日志中，有一条写道：“识别英特尔酷睿 Ultra 5/7/9 4xxx 系列（又名 Nova Lake-S）”，其中系列数字采用 4xxx 表述，再次表明英特尔新系列会采用四位数。

IT之家此前报道，此次出现的这些名称的数字部分均为四位数，拥有大型末级缓存 (bLLC) 的款式使用了新的“BFC”后缀。


P 核E 核LP-E 核bLLC核显TDPvPRO
酷睿 Ultra 9 4970K BFC816432 EU125W
酷睿 Ultra 9 4950K816××32 EU125W×
酷睿 Ultra 9 4900 BFC6124×32 EU65W
酷睿 Ultra 7 4870K BFC812432 EU125W
酷睿 Ultra 7 4850K812××32 EU125W×
酷睿 Ultra 5 4650K612××32 EU125W×
酷睿 Ultra 5 4650F612×××125W×

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关键词：处理器英特尔

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