改为 4 位数：英特尔 Nova Lake-S 处理器命名添新证据，AIDA64 列出 4xxx 系列

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 6 日）发布博文，报道称在 10 月 5 日发布的 8.40.8510 Beta 版 AIDA64 Extreme 更新中，新证据表明英特尔 Nova Lake-S 处理器采用酷睿 Ultra 4000 命名方案。
在更新日志中，有一条写道：“识别英特尔酷睿 Ultra 5/7/9 4xxx 系列（又名 Nova Lake-S）”，其中系列数字采用 4xxx 表述，再次表明英特尔新系列会采用四位数。
IT之家此前报道，此次出现的这些名称的数字部分均为四位数，拥有大型末级缓存 (bLLC) 的款式使用了新的“BFC”后缀。
|P 核
|E 核
|LP-E 核
|bLLC
|核显
|TDP
|vPRO
|酷睿 Ultra 9 4970K BFC
|8
|16
|4
|√
|32 EU
|125W
|√
|酷睿 Ultra 9 4950K
|8
|16
|×
|×
|32 EU
|125W
|×
|酷睿 Ultra 9 4900 BFC
|6
|12
|4
|×
|32 EU
|65W
|√
|酷睿 Ultra 7 4870K BFC
|8
|12
|4
|√
|32 EU
|125W
|√
|酷睿 Ultra 7 4850K
|8
|12
|×
|×
|32 EU
|125W
|×
|酷睿 Ultra 5 4650K
|6
|12
|×
|×
|32 EU
|125W
|×
|酷睿 Ultra 5 4650F
|6
|12
|×
|×
|×
|125W
|×
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