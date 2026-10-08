警告“AI 或灭绝人类”的前 Anthropic 研究员：某种意义上，我曾研究让 AI 取代自己

IT之家 10 月 8 日消息，据《商业内幕》报道，曾在 Anthropic 和 OpenAI 任职的研究员雅各布 · 考克森警告，AI 很快就能自主开展研究，人类可能完全无法掌控此后的发展。

27 岁的考克森曾在 Anthropic 从事模型能力研究，上个月公开宣布辞职。当地时间 5 日，他向纽约市议员发出警告，称 AI 可能威胁人类生存。

考克森在纽约市议会有关 AI 风险的听证会上作证称，顶尖前沿 AI 实验室的首要目标，是让 AI 研究实现自动化。“我在上一份工作中，某种意义上就是在研究怎么让 AI 取代自己。我在 OpenAI 时，我们为自动化 AI 研究员设定了 2027 年、2028 年前后的阶段性目标，研发进度符合预期，甚至超过预期。距离那个时候只有几个月，不是几十年，连五年都不是。”

一旦 AI 能自行开展研究，人类参与和干预研究的程度会比今天低得多，而今天的情况就不太理想。以他的亲身经历来看，大部分代码都由 AI 编写，“人们也不再那么仔细地检查代码。”

考克森向议员们作证称，在 Anthropic 和 OpenAI 的工作经历令自己确信，两家公司没有充分的安全保障，却仍在推进研发。“人类失去控制权、让 AI 掌握控制权的概率超过一半，最终可能导致人类灭绝。根据我的经历，后果如此重大，两家公司的做法却极其鲁莽。”

考克森在 X 上宣布辞去 Anthropic 职务时，发帖指控 Anthropic 和 OpenAI 都没有负责任地行事，拿人们的生命作赌注。帖子随后广泛传播。

听证会上，考克森呼吁 AI 实验室提高透明度，放慢技术飞速发展的步伐。“这些公司用的是初创企业那套思路：先快速推进，出了问题以后再修。做照片分享应用可以这么干，开发有史以来最强大的技术可不行。”

据IT之家此前报道，今年 9 月，考克森在辞职时发出警告：“研发 AI 的人确实相信，AI 可能在本世纪 20 年代结束前杀死我们所有人。这不是营销噱头。”

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