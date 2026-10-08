2027 年考研网上预报名 10 月 9 日启动：报名确认首次一体化，学信网 App 在线拍照

IT之家 10 月 8 日消息，2027 年研考生注意，网上预报名明天将启动。

根据《2027 年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2027 年全国硕士研究生招生考试报名时间为 2026 年 10 月 15 日至 10 月 24 日（预报名时间为 2026 年 10 月 9 日至 10 月 12 日，相关工作安排由各省级教育招生考试机构确定并公布），每日 9:00—22:00。

据央视新闻报道，为提升考生报考体验，“中国研究生招生信息网”进一步升级了报名系统，2027 年全国硕士研究生招生考试报名流程和照片采集模式进一步优化。

以往研考报名包括网上报名和网上确认两个阶段，考生需分别在两个阶段登录研招网填报志愿和提交核验材料。自 2027 年研考起，研招网将实行网上报名和网上确认一体化，考生在网上报名期间填写个人信息和报考志愿后，可一并提交报考点要求的核验材料。

报名结束后，各报考点将集中对考生报名信息和材料进行审核，确定考生的考试资格。对于材料不符合要求等特殊情况的考生，报考点将通过相关通知及研招网消息提醒考生及时提交补充材料，考生按要求补充材料后完成报名。

此外，以往考生需自行上传照片，不仅可能增加考生经济成本，还有可能因考生上传的照片过度美化，影响考试及后续录取环节的身份核验。自 2027 年研考起，研招网将优化报名照片采集模式：采集时间由原来的网上确认阶段提前至网上报名的基本信息填写阶段，并且考生无需提前准备报名照片，而是直接通过学信网 App 在线拍摄并上传，系统会实时检测光线、角度等拍摄条件并提示调整，确保照片符合要求。

另外，报名照片将用于制作准考证，为确保打印的准考证照片清晰可用，今年报名照片背景颜色将统一要求为白色，考生拍摄时需选择白色背景。同时，为优化服务，系统也配套提供照片背景颜色替换等辅助功能，供考生选用。

从多年前采用线下现场确认，到 2020 年起全面推行网上确认，再到今年网上报名确认一体化和在线拍摄照片，研考报名流程在保障研考工作公平有序的基础上，持续调整优化，提升广大考生的报考体验。

IT之家注：中国高等教育学生信息网（简称“学信网”）由教育部学生服务与素质发展中心（以下简称“中心”）主办。学信网依托中心建立的集高校招生、学籍学历、毕业生就业信息一体化的大型数据仓库，开通“阳光高考”信息平台、学籍学历信息管理平台、中国研究生招生信息网、内地高校面向港澳台招生信息网等平台，开通学历查询系统、在线验证系统、硕士研究生网上报名和录取检查系统、硕士研究生招生调剂服务系统、学历认证网上办公系统等 20 余个信息系统。

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