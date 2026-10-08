ACEMAGIC F9A 迷你工作站 PRO 495 + 192GB + 2TB 款上市，首发价 49998 元

IT之家 10 月 8 日消息，ACEMAGIC（阿迈奇）现已在国内电商平台上架 F9A 迷你主机工作站的 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 处理器搭配 192GB 内存、2TB 存储配置。该款式标价 50,999 元，新品首发特惠价 49,998 元。

F9A PRO 495 可将 160GB 统一内存配置为显存，支持 300B 参数 LLM 本地运行。其拥有一体成型铝制机身，三维 158.5 × 158.5 × 81.5 (mm)，体积约为 2L，内置 5 热管散热系统，支持 140W 峰值性能 / 120W 稳定性能，质量约 1.6kg。

其拥有 2 个 M.2 (PCIe Gen4 ×4)SSD 盘位，搭载 Wi-Fi 7 & BT 5.4 无线网卡；配备智能拾音降噪芯片，内含 2 个 2W 扬声器，配备 4 颗阵列数字麦克风；底部嵌有智能 ARGB 灯带。

该迷你工作站正面提供 1 个 USB-C 40Gbps、2 个 USB-A 10Gbps、1 个 SD 读卡器、1 个 3.5mm 音频插孔；反面提供 1 个 HDMI 2.1、1 个 DisplayPort 2.1、1 个 OCuLink、1 个 USB-C 40Gbps、1 个 USB-A 10Gbps、1 个 USB-A 480Mbps、2 个 2.5GbE RJ-45、1 个 3.5mm 音频插孔。

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