微软确认 Win11 Copilot+ PC 品牌未消亡：全球每月本地 AI 推理超 2 万亿次，每年出货数千万台

IT之家 10 月 8 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 8 日）发布博文，报道称在太平洋时间 10 月 7 日上午 10 点（北京时间 10 月 8 日凌晨 1 点）在美国旧金山举办的发布会中，微软确认 Copilot+ PC（国内称 Windows 11 AI+ PC）并未消亡，每年出货量“达数千万台”。

IT之家附上相关视频如下：

在本次活动中，微软 Windows 与设备业务负责人帕万 · 达武卢里（Pavan Davuluri）确认，微软并未放弃 Copilot+ PC 品牌，并表示目前超过 40% 的商用笔记本电脑为 Copilot+ PC。

达武卢里表示这些设备每年出货量达数千万台，每月本地推理次数超过 2 万亿次，覆盖搜索、图像处理和视频通话等场景。

功能方面，达武卢里表示将通过混合智能（hybrid intelligence），进一步增强 Copilot+ PC 的能力，提供以下 3 个关键本地能力：