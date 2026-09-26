外媒称微软整合 Copilot 品牌加剧混乱，引发用户困惑

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（9 月 25 日）发布博文，报道称微软围绕着 Copilot 构建的品牌混乱加剧，增加了用户从品牌名称上辨析产品的难度。

IT之家昨日报道，微软发布新版 Copilot“超级应用”，把聊天、编程和智能体三类 AI 能力集中到同一个界面中，定位是“为工作而生的 AI”。

在应用发布后，微软还合并 Microsoft 365 Copilot（生产力套件）与 Copilot 应用，并将 X 平台官方账号统一至 @msftcopilot ，此举引发用户强烈困惑。

@msftcopilot 账号截图

在 X 平台上拥有 6.1 万粉丝的 Microsoft 365 账号修改简介，引导用户关注 @msftcopilot 获取 AI 工作相关资讯。原 Copilot 账号（@Copilot）已关闭，官方还清空了该账号发布的所有内容。

Microsoft 365 账号（@microsoft365）修改简介，引导用户关注 @msftcopilot

原 Copilot 账号（@Copilot）已关闭

Office > Microsoft 365 > Microsoft 365 Copilot > Microsoft Copilot

Office 应用品牌经历多次更名：2022 年 11 月更名为 Microsoft 365，2025 年 1 月改为 Microsoft 365 Copilot，2026 年 8 月最终定名为 Microsoft Copilot。

尽管应用名称频繁变更，Microsoft 365 订阅服务内容保持不变，仍包含 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneDrive、Teams 等核心组件。

社交媒体评论区出现大量困惑与嘲讽。有用户质疑微软是否将 365 团队与 Copilot 团队合并，并批评其 AI 工具质量低下，可能导致企业客户流失。

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