日本零售商公布 9 月上旬显卡销量榜：RTX 3050 力压 RTX 50 系列登顶，连 GT 1030 都榜上有名

IT之家 10 月 8 日消息，日本消费电子产品零售商 Sofmap 今日公开 2026 年 9 月上旬显卡销量排行榜，统计日期为 2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 15 日。这段时间里，最畅销的显卡是技嘉 RTX 3050，RTX 50 系显卡甚至没有在前三名中。

IT之家了解到，该零售商 9 月上旬最畅销的显卡是技嘉 RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G。该产品采用双风扇设计，长度仅 191mm，适合安装在紧凑型机箱中。配备 PCIe 4.0 接口，功耗 300W。

第二名是微星 GeForce GT 1030 2GD4 LP OC。这款显卡推出于 2018 年 4 月，采用半高设计，采用 2GB DDR4 显存，非常适合安装在小型 PC。不管怎样，这款 18 年的低端显卡，能在 2026 年取得这样的成绩实属让人意外。

第三名则是技嘉的 RX 9070 XT GAMING OC。该显卡面向游戏玩家，采用 WINDFORCE 风冷技术，提供较为出色的风冷性能，具备 16GB GDDR6 显存，功耗 850W。

此外，第四名和第五名分别是技嘉 RTX 5070 Ti AERO OC 16G、华硕 Prime GeForce RTX 5060 Ti OC。从这份榜单我们可以看出，日本的 PC 市场结构确实是非常独特。