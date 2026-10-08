奕境曾清林：奕境 X9 单车均价超 34 万元，31.98 和 35.98 两个配置占比 95%

IT之家 10 月 8 日消息，奕境汽车品牌总经理曾清林今日发文，分享了奕境 X9 目前市场的反馈和订单情况。他透露，奕境 X9 订单中、高配占比非常高；31.98 和 35.98 两个配置占比达到了 95%；单车均价在 34 万以上。

据IT之家此前报道，奕境 X9 上市 24 小时大定 9157 台。该车于 9 月 24 日晚上市，号称满配华为乾崑全栈智能，拥有华为乾崑智驾、鸿蒙座舱、华为乾崑赤兔平台、华为乾崑车载光、华为乾崑车云、华为鲸鳍通信加持。

增程四驱 Ultra+ 旗舰长续航版：36.98 万元

增程四驱 Ultra+ 长续航版：32.98 万元

增程四驱 Ultra：29.98 万元，选装四激光雷达价格 30.98 万元

增程 Max 长续航版：28.98 万元

新车首发搭载鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，配备双 17.2 英寸 3.4K 蝶羽双联屏，采用 21:10 比例设计，分辨率达到 3.4K，并支持柔光技术；搭载 896 线双光路图像级激光雷达，最高采用华为乾崑四激光方案，拥有 140 亿公里累计智能辅助驾驶里程，号称行业第一。

奕境 X9 搭载华为乾崑 CAS 5.0 全维安全系统，车身采用 2400MPa 超高强度热成型钢，并配备三层防弹级电池装甲设计；基于 800V 高压平台打造，CLTC 工况纯电续航 465km，在华为 XMC 全域融合架构的加持下，新车综合续航超过 1500km，后轮转向令 5 米 3 的车也有 5 米 3 的转弯半径。