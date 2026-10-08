尊界 V800 刹车踏板支架断裂引发关注，鸿蒙智行门店回应称华为将联合江淮重新测评并公开数据

IT之家 10 月 8 日消息，据第一财经报道，针对懂车帝测试尊界 V800 刹车踏板支架断裂一事，记者探访鸿蒙智行体验中心，工作人员回应称：华为将联合江淮重新测评并公布数据，目前试驾车急刹未见隐患，相关车型亦未出现退车情况。

据新浪科技报道，江淮汽车投资者关系部门对此表示：“这个事情已经跟相关部门反馈过了。”谈及今日股价触及跌停等问题，工作人员表示，“公司的生产经营是正常的，车辆出厂之前都是有品控流程的，可以关注下后续的消息。”

据澎湃新闻报道，就尊界 V800 被曝在懂车帝测试中刹车踏板支架断裂一事，鸿蒙智行表示尚未接到涉刹车踏板的相关反馈，车辆交付周期正常。

另外，江淮汽车方面今日也向贝壳财经进行了回应，公司已关注到此事，目前正在调查中，还在多方做测试，有结果后会有官方说明。

IT之家注：尊界 V800 是鸿蒙智行与江淮汽车联合打造的百万级超豪华 MPV，于 2026 年 8 月 5 日正式上市。新车推出尊享版、行政版和领航版三款配置，售价分别为 76.6 万元、86.6 万元和 101.6 万元起。

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