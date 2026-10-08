R 星公布《GTA6》六大电台阵容：首次加入播客功能、走路时也能戴耳机收听

IT之家 10 月 8 日消息，Rockstar 今日公布《GTA6》游戏内广播电台详情。官方宣称，《GTA6》将带来系列游戏迄今最大、风格最丰富的电台阵容。

据介绍，《GTA6》首次加入了一系列播客，让玩家随时收听。除了开车的时候听广播，玩家还可以在游戏中戴上耳机，在步行时收听音乐。

IT之家附《侠盗猎车手 VI》游戏六大电台如下：

椰风电台（Cocoteo FM）

这是雷奥奈达州的最佳现代拉丁乐电台。节目由 El Martillo 和 La Gata 主持，涵盖巴恰塔、梅伦格、德姆博和雷鬼顿等音乐类型 —— Cocoteo FM 就是 el party que nunca se apaga（永不停歇的派对）。

荒野乡村电台（Back Country Radio）

MW 和 Delta Dawne 为 Grassrivers、Port Gellhorn 及更偏远的地区带来叛逆乡村音乐。锁定荒野乡村电台，聆听流动记者、沼泽气象预报员的声音，以及 Delta 那位“不太秘密”的情人 Mud Dog Mike，他会坐在 Grassrivers 的气垫船驾驶座上随时连线。

非洲银行 FM（AfroBank FM）

跟着 Burna 和 Palmsy 这对黄金搭档一起把音乐音量调大，感受大鼓律动。非洲银行 FM 精选非洲音乐，从 20 世纪经典作品和鲜为人知的佳作，到 amapiano、3-step 等当代音乐风格，应有尽有。

金属圣殿 106.6（The Chamber 106.6）

震撼的金属乐已经登陆雷奥奈达。跟随 DJ Kerry 和 DJ Tom 一起进入现场，聆听 20 世纪 80 年代及更加现代的经典金属音乐，感受雷奥奈达根深蒂固的金属音乐传统。

闪电 FM（Flash FM）

罪恶城老牌电台，由 Robyn 和 Alex 主持，为听众带来最优秀的流行音乐。无论你身处阳光之州的哪个角落，都保证让你跟着音乐一起舞动。

南方嘻哈经典（Dirty South Classics）

Trick 和 Trina 为您带来南方的热情好客，播放地区特色说唱和嘻哈经典作品。从海滩到街区，没有人比他们更能代表雷奥奈达和美国南方音乐文化。