澳大利亚政府“整活”，教群众怎么申请无薪假期首发玩上《GTA6》

IT之家 10 月 8 日消息，澳大利亚政府公平工作监察员办公室（FWO）昨天在 Instagram 平台发文，教导用完带薪假期的人如何请假玩上《GTA6》。

IT之家了解到，这份略带“整活”的指南阐述了澳大利亚无薪休假法律运作方式，并说明员工何时能够依法享有无薪休假权利，以及雇主如何审批这些申请。

“假设《侠盗猎车手 VI》明天就要发售，但你已经没有带薪休假可以首发当天玩上。那么，你可以申请无薪休假吗？”该指南写道。

根据《国家就业标准》法律，澳大利亚民众确实享有无薪休假权利。考虑申请时，你需要扪心自问：“我为什么需要请假。”

该文指出，如果员工已经用完带薪休假，又需要照顾生病或受伤的家庭成员时，可以申请最多两天的无薪照护假。这段说明还配上了一张诙谐图片：一名儿童正在接受体温检查，但孩子的脸被替换成了《GTA 6》宣传图。

如果员工参与了 SES（州紧急服务队）等紧急服务机构组织的志愿活动，则可以申请社区服务假。另条路则是申请最长 12 个月的无薪育儿假期，以便照顾新生儿。这段说明配上了一张孕妇接受超声波检查的图片，而超声波画面中显示着《GTA6》。

FWO 最后提醒，想玩《GTA6》这条理由不一定能让无薪休假获批，员工需要和雇主协商一致，才能获得无薪假期。