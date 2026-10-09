《极限竞速：地平线 6》PS5 版官宣北京时间 2027 年 1 月 27 日发售，498 港币起

IT之家 10 月 9 日消息，索尼 PlayStation 官方宣布，《Forza Horizon 6（极限竞速：地平线 6）》PS5 版将于北京时间明年 1 月 27 日发售。

目前这款游戏已在 PS5 港服商店开启预购，标准版售价 498 港币（IT之家注：现汇率约合 426.2 元人民币）、豪华版 714 港币（现汇率约合 611 元人民币）、尊享版 854 港币（现汇率约合 730.8 元人民币）。

游戏将支持与 Xbox、PC 平台跨平台联机及存档互通，同时提供 4K 30 帧画质模式和 60 帧性能模式。

延伸阅读

《极限竞速：地平线 6》此前已率先于 2026 年 5 月 19 日登陆 PC、Xbox Series X|S 平台，PS5 版属于后续移植版本。

PS5 版由 Panic Button 负责移植，并与 Playground Games、Turn 10 Studios 合作开发。游戏支持与 Xbox、PC 平台跨平台联机及存档互通，并提供 4K 30 帧画质模式和 60 帧性能模式。

本作由 Playground Games 主导开发、微软发行，舞台设定在日本，拥有《极限竞速：地平线》系列迄今规模最大的开放世界地图，其中东京城区面积达到前作瓜纳华托市的 5 倍，玩家可驾驶超过 550 辆真实车辆。

各版本内容方面，豪华版在标准版基础上增加车辆通行证（Car Pass，共 30 辆车）和欢迎包；高级版则进一步包含提前体验资格、两个后续资料片以及 VIP 会员资格等内容。所有版本的预购玩家还可获得一辆经过专属调校的法拉利 J50。

媒体评价方面，IGN 曾为本作打出 10 分满分，称其是开放世界赛车游戏的新标杆，并对游戏的技术表现、画面音效及地图设计给予高度评价。

值得一提的是，前作《极限竞速：地平线 5》的 PS5 版已于 2025 年 4 月 29 日发售，同样由 Panic Button 负责移植，微软近年持续将旗下游戏引入 PlayStation 平台。