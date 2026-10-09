实体游戏需求依旧旺盛，索尼 PS5 独占大作《漫威金刚狼》光盘版占首发销量 35%

IT之家 10 月 9 日消息，当地时间 8 日，据外媒 VGC 报道，索尼与失眠组开发的 PS5 独占大作《漫威金刚狼》，首发销量有 35% 来自实体光盘版。

The Game Business 公布的 Ampere 销量数据显示，尽管索尼近期确认将停止生产游戏光盘，《漫威金刚狼》的实体版依然卖得不错。

GSD 数据显示，《漫威金刚狼》在欧洲首发时，实体版销量占比达到 51%，高于 Ampere 统计的 35%。不过，各国玩家的购买习惯差异明显：英国有三分之二的销量来自数字版，法国则有超过三分之二来自实体版。

按照 Ampere 的统计，《漫威金刚狼》9 月售出约 216 万份，在 PS5 游戏销量榜上排名第二，仅次于《EA SPORTS FC 27》。

其他游戏的实体版同样有不俗表现。9 月《寂静岭：小镇陷落》超过 45% 的销量来自实体版，PS5 版《黎明行者之血》的实体版占比为 36%，《鬼武者》则为 30%。

索尼今年夏天宣布，2028 年 1 月之后发售的 PS5 游戏将不再生产实体光盘，引发大量实体版玩家批评。

游戏行业分析师乔斯特 · 范 · 德鲁恩指出，最新销量数据说明消费者仍然看重实体版游戏。“人们有收藏的需求，这正是实体游戏在消费市场上仍然如此重要的原因。游戏行业准备告别实体版，但没那么快。收藏需求正变得越来越重要。”

前 PlayStation 美国业务负责人肖恩 · 莱登近日也对取消实体光盘提出异议。据IT之家了解，他认为，虽然大多数玩家选择下载数字版游戏，坚持购买实体版的往往是最忠实的收藏者：“我觉得，尤其是在游戏领域，可能 80% 的人会下载游戏，剩下 20% 不会，当然具体比例也说不准。但那 20% 非常重要。他们基本上都是最忠实的玩家，很多人每款游戏都要买两份，一份连塑封都不拆，另一份拿来玩。就像收藏漫画一样，总要买两本。”