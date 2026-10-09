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微软调整 M365：“定向发布”渠道明年退役，更新细分成抢先体验 / 标准 / 延迟上线

2026/10/9 10:09:47 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 9 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 8 日）发布博文，报道称微软宣布将于 2027 年 1 月停用 Microsoft 365 的定向发布（Targeted Release）渠道，并以 Frontier、Standard 和 Deferred 三个统一发布偏好渠道替代。

IT之家注：定向发布是 Microsoft 365 原有的一种更新接收方式，让企业比公众更早获取 Office 应用新功能。企业可借此测试功能、安排支持团队，并通过反馈验证功能表现。

在停用后，微软将以 Frontier、Standard 和 Deferred 三个渠道替代定向发布：

  • Frontier：微软新发布偏好中的最早接收档位，用户可在功能预览阶段较早获得更新。该渠道适用于需要提前验证新功能或准备内部支持流程的组织。

  • Standard：用户将在正式版发布后获得这些功能。

  • Deferred：微软新发布偏好中的延迟接收档位，用户将在 Standard 渠道发布 30 天后获得更新。该设置便于组织在功能广泛发布后确认稳定性，再向内部用户推送。

微软将于 2026 年 11 月起停止允许用户注册定向发布，并将“统一发布偏好”（unified release preferences）设为唯一可用选项。企业可在同一设置中为用户选择 Frontier、Standard 或 Deferred 渠道，替代原先分散的定向发布配置。

微软建议 IT 管理员前往 Microsoft 365 管理中心，通过“设置 > 组织设置 > 组织配置文件 > 发布偏好”，把当前处于定向发布的用户迁移至合适渠道。

图源：NeoWin
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关键词：M365微软Office

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