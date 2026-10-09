小米米家体脂秤 4 Pro 开售：升级 USB-C 充电、支持身体数据趋势显示，券后 131.12 元

IT之家 10 月 9 日消息，小米米家体脂秤 4 Pro 现已开售，新品到手价 149 元，券后 88 折实际到手价 131.12 元。

该产品升级 USB-C 充电，是米家首款充电体脂秤，内置 450mAh 锂电池，按每日测量 3 次计算，充满电可续航 150 天。机身可存储 36 位家庭成员的健康数据，支持青少年测脂，满足不同年龄层用户需求。

该产品搭载 300x300mm 的 ITO 镀膜钢化玻璃，无需刻意寻找踩踏位置。适配多种脚型 (最大 48 欧码)、支持 0.1~150kg 大量程称重，支持小物称重、抱婴称重、心率检测等多种模式，覆盖各类居家称重场景。支持录入多只宠物信息，持续记录、追踪体重数据。

该产品新增身体数据趋势显示，秤面可直观对比上一次的测量数据。功能键集合了多项核心操作，短按一下，称重单位随心切换。用户连接 App 可查看 25 项身体成分分析报告，详细解析身体数据，评估内脏脂肪等级和隐形肥胖风险。

IT之家附产品参数：

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