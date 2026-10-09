微软重构 XBOX PC 应用：游戏库加载提速，商店列表与游戏列表合一

IT之家 10 月 9 日消息，科技媒体 Windows Central 今天（10 月 9 日）发布博文，测试微软重构的全新 XBOX PC 应用（内部代号为 Garrison），并表示该版本重点提升性能与易用性。

IT之家附上演示视频如下：

该媒体编辑杰兹 · 科登（Jez Corden）表示新版给他的第一印象是性能提升，测试使用包含 1400 款以上 Xbox 游戏的大型游戏库，发现游戏加载速度明显快于旧版本，用户也更容易区分可安装游戏与可通过 Xbox Cloud Gaming 串流的游戏。

界面上，旧版应用中的商店列表与游戏列表分属两个页面，新版本则将两者整合至同一界面，减少用户在游戏信息、购买入口和库管理之间切换的步骤。

新应用同时适配鼠标键盘与手柄操作。用户可将其设置为 Windows 11 新“游戏模式”的默认主屏幕；在手柄模式下，界面默认采用手柄缩放比例，适配 Xbox Ally 等掌机设备。

Windows Central 指出，早期版本的新功能数量有限，更新重点在于提升速度、导航效率与易用性。该媒体同时表示，应用商店页面尚未完整落地，开发者曝光、社区工具与评论展示等能力仍有待观察。