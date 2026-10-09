初探 Win11 新版搜索体验：离线也能即时响应，自然语言可直接更改系统设置

IT之家 10 月 9 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 8 日）发布博文，在 Windows 11 Build 26340.9616 预览版上，初步体验了微软全新的 Windows Search 搜索体验，支持自然语言描述并直接更改系统设置。

界面上，该媒体认为新界面更紧凑、简洁，动画也更流畅。搜索窗口打开时，任务栏搜索框会缩小并显示三个动画圆点；应用、文件、文件夹和设置项仍可按原有方式点击打开。

操作方面，IT之家此前援引微软官方博文报道，本次更新核心亮点为内联操作（inline actions）功能，允许用户直接在搜索框内完成系统级任务，支持指令包括“切换到深色模式”、“打开蓝牙”、“调暗屏幕”、“静音”、“最小化所有窗口”、“排列窗口”等高频操作。

Windows 搜索演示了如何通过内联操作将系统主题更改为深色模式。

Windows 搜索演示了将 Edge 和 Word 并排显示的操作。

微软宣布该功能之后，部分用户担忧该功能是基于 AI 调用处理的，不过从预览版的测试体验来看，系统识别出用户希望更改设置时，搜索结果旁会出现专属操作按钮。操作在输入过程中即时出现，无需提交查询，也没有加载指示器。操作完成后，系统提供 Revert（还原）按钮，可直接撤销更改。

该媒体还观察了测试新版搜索的执行操作，在新版搜索中执行开启飞行模式，切换深色模式等操作后，搜索行为和操作响应均无变化，表明相关请求未发送至微软云端，测试期间 GPU 使用率也未出现明显升高。

该媒体还尝试了一些指令不太清晰的措辞，“把所有东西都调暗”被识别为切换深色模式；在输入“关灯”返回夜间模式（Night light）和动态照明（Dynamic lighting）相关选项；在输入“晚饭吃什么”等与系统无关的问题时，搜索未返回结果。

该媒体还在离线状态下测试新版搜索体验，发现完全可用，且在输入后几乎可以即时响应。

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