99 → 78 元：小米 · 米家体脂秤 S400 京东直降，25 项指标详尽分析

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官方表示，米家体脂秤 S400 能精准测量身体数据，详细分析身体状况，从根源发现“隐形肥胖”，帮助科学管理体型和健康。

米家体脂秤 S400 采用双频生物电阻抗测量，通过高、低双频交流电穿透人体细胞膜，真正测量细胞内外液阻抗值，精准检测体脂、水分、肌肉等人体健康数据。

米家体脂秤 S400 对标 DEXA，体脂率、脂肪量等核心数据与 DEXA 的相关性 ≥0.932，测量数据更精确可靠。官方表示，一次测量即可生成专业的 25 项身体成分分析报告，详细解析体脂、肌肉、水分、蛋白质、骨盐量等身体组成成分，评估内脏脂肪等级和隐形肥胖风险，深度分析健康状况。

此外，米家体脂秤 S400 支持静态心率检测，可提示心率过缓、正常、过快。

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