小米米家首款充电体脂秤“米家体脂秤 4 Pro”众筹：续航达 150 天，129 元

IT之家 9 月 24 日消息，米家体脂秤 4 Pro 现已在小米有品开启众筹，这是米家首款充电体脂秤，众筹价 129 元，活动时间为 9 月 23 日 10:00:00-9 月 30 日 9:59:59（点击前往）。

IT之家从商品页面获悉，该产品新增身体数据趋势显示，秤面可直观对比上一次的测量数据。功能键集合了多项核心操作，短按一下，称重单位随心切换，更可进行设备首次激活、重置解绑等多种操作。

新品采用 Type-C 充电，内置 450mAh 大容量锂电池，按每日测量 3 次计算，充满电可续航 150 天，告别干电池频繁拆装的麻烦。

300x300mm 的 ITO 镀膜钢化玻璃取代传统电极片，测量区域覆盖整个秤面，无需刻意寻找踩踏位置。适配多种脚型 (最大 48 欧码)。采用高、低双频生物电阻抗测量技术，分别测量细胞内外液阻抗值，从而精准检测相关人体数据，脂肪量、体脂率等核心数据与金标准 DEXA 测量结果的相关性均高于 0.93。

新品支持 0.1~150kg 大量程称重，支持小物称重、抱婴称重、心率检测等多种模式，覆盖各类居家称重场景。支持录入多只爱宠信息，持续记录、追踪体重数据。

连接 App 即可查看 25 项身体成分分析报告，详细解析身体数据，评估内脏脂肪等级和隐形肥胖风险，身体状况一目了然。可存储 36 位家庭成员的健康数据，支持青少年测脂，满足不同年龄层用户需求。支持接入米家 App 和小米运动健康 App，双平台数据互联互通。

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