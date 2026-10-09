尊界客服称 V800 制动踏板支架底座 11 月陆续启动免费升级：未发运车辆将直接优化部件，明确不是“召回”

IT之家 10 月 9 日消息，懂车帝 10 月 8 日发布视频，实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断，引发网络热议。

尊界汽车官方 10 月 8 日晚发布情况说明，表示尊界汽车的制动系统按照高于国家标准、高于行业标准的要求完成全流程开发与验证；但也表示将进一步优化该部件设计，并为已交付用户提供免费升级选择。

据河南广播电视台大象新闻今日报道，尊界客服给出具体的升级时间表：预计 10 月底确认升级方案，11 月陆续启动；尚未发运的车辆将直接使用升级后的制动踏板进行生产，新订单车主提车时拿到的便是配备优化部件的车辆。

报道还称，对于已交付车主，升级流程为“车主如有需要，官方对接就近的用户中心联系安排”，客服强调升级免费，明确表示此次行动不是“召回”。

报道还提到，在记者反复确认“已提车车主是否可以选择不升级”时，客服始终给出同一答复：“这个是您可以去选择的”“不会说是必须的”—— 这意味着，若已提车车主未关注到相关新闻、也未主动申请，车辆将继续使用原踏板设计。

据IT之家此前报道，10 月 8 日，懂车帝实测曝出尊界 V800 三次出现刹车踏板支架断裂，部分网友称节目内容系极端工况，驾驶员脚踩刹车踏板力度过大。懂车帝有关人员表示，百公里刹车实验并非极端工况，很多人在高速驾驶场景下都会遇到，是汽车实测最基本的科目之一。本次节目中出现的相关车型制动踏板支架断裂属首次出现，且连续三次实验在同一位置出现相似断裂现象，存在一定安全隐患。

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