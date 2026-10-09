国内制动系统头部厂家董事长袁永彬谈尊界刹车踏板被踩断，称个别媒体以牺牲中国品牌口碑获取流量

IT之家 10 月 9 日消息，懂车帝昨日（10 月 8 日）发布视频，实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断。随即相关话题登上热搜并迅速引发网络热议。

有博主分享的朋友圈截图显示，伯特利董事长袁永彬发文称：“能把制动踏板踩断，普通驾驶员根本做不到。”他还质疑：“个别媒体以牺牲中国品牌的口碑获取流量，不敢恭维。”

袁永彬表示，通常 25 公斤的踏板力就可以让车辆达到最大减速度，3 秒内将车刹停。看过测试录像后，他认为试车员在侧向用力，踏板是被“别”断的，这属于滥用工况。国标规定的 200 公斤持续 5 秒不断，是正面踩，而不是侧向“别”。

IT之家 10 月 8 日晚报道，尊界汽车官方发布了关于尊界汽车制动踏板支架底座相关问题的情况说明，表示尊界汽车的制动系统，按照高于国家标准（GB 21670‑2025 / GB 7258‑2026）、高于行业标准（QC/T 788‑2018）的要求完成全流程开发与验证。自首批车辆交付以来，在用户实际使用场景中，未发生制动踏板支架底座断裂故障。

不过尊界官方也表示，即便是非标准的极端测试工况，尊界仍希望为用户提供更高的安全冗余：将进一步优化该部件设计，并为已交付用户提供免费升级选择。

公开资料显示，伯特利是国内制动系统领域的头部供应商，线控制动产品装车量位居行业前列。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司成立于 2004 年 6 月 25 日，主营汽车底盘系统及智能驾驶系统的研发、制造与销售。公司在芜湖、上海、美国底特律等地设有多个研发中心，研发技术人员超 1500 人。

袁永彬于 1962 年 9 月出生，博士学历，美国国籍，拥有中国永久居留权，现任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事长兼总经理。袁永彬自 2014 年至今担任国务院侨办科技创新委员会委员，曾担任中国摩擦材料协会特聘顾问，并参与中国乘用车制动标准制定工作。