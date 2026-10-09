5 分钟充好，比亚迪闪充国庆期间累计服务超 122 万车次

IT之家 10 月 9 日消息，比亚迪今日发布闪充国庆出行答卷，国庆期间累计服务超 122 万车次，单枪单日最高服务车辆 74 台，号称“5 分钟充好，9 分钟充饱”。

截至 2026 年 10 月 7 日，比亚迪闪充累计建成 12165 座闪充站，闪充高速站 2111 座，覆盖全国 341 座城市。国庆期间，累计服务用户超 54 万人服务车次超 122 万次；闪充单日最高服务车辆 188344 台；单枪单日最高服务车辆 74 台；单枪单日最大充电量 4069 度。

最繁忙闪充高速站 TOP3：

闪充（京沪高速宝应服务区上海方向）充电站 144 单 / 天，TOP1

闪充（宁洛高速周口服务区洛阳方向）充电站 143 单 / 天，TOP2

闪充（连霍高速长城驿服务区霍尔果斯方向）充电站 130 单 / 天，TOP3

最繁忙闪充站中站 TOP3：

闪充（北京金都都汽车城停车场）充电站 160 单 / 天，TOP1

闪充（茂名四海一品美食城）充电站 151 单 / 天，TOP2

闪充（北京顺义牛栏山京北机车）充电站 150 单 / 天，TOP3

IT之家注意到，8 月 28 日，比亚迪第 10000 座闪充站暨深圳龙华闪充旗舰站正式落成，创下三项中国车企之最：国内自建充电站数量最多、建成万座充电站最快、国内充电站覆盖地域最广。下一个目标，到 2026 年年底建成 20000 座闪充站。