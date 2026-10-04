网友曝光比亚迪汽车兆瓦闪充桩线缆被儿童当“秋千”荡着玩，客服回应称将联系站点员工巡查

IT之家 10 月 4 日消息，近期有网友曝光广西南宁一新能源汽车充电场内，多名小孩把比亚迪闪充桩充电线缆当成秋千荡着玩，画面惊险。相应话题在微博登上热搜，截至IT之家发稿阅读量达 442.5 万。

IT之家获悉，被相应儿童当成“秋千绳”的比亚迪兆瓦闪充桩，峰值电压约 1000 伏、峰值电流最高 1500 安，单枪峰值功率最高 1500 千瓦。一旦绝缘层遭破坏漏电，后果不堪设想。

对此，比亚迪闪充客服回应媒体“搜狐千里眼”称，场地内严禁此类行为，后续官方将联系站点员工巡查，作出对应解决措施。

延伸阅读 据了解，该事件发生在 2026 年 10 月 2 日的广西南宁一处闪充站点，视频中两个孩子在比亚迪闪充站抓住充电枪来回荡秋千，旁边还有人拍摄并未制止。 公开资料显示，比亚迪于 2025 年 3 月 17 日召开超级 e 平台技术发布暨汉 L、唐 L 预售发布会，正式发布兆瓦闪充技术。该平台是量产乘用车“全域千伏高压架构”，其闪充电池充电电压 1000V、充电电流 1000A、充电倍率 10C，充电功率达 1 兆瓦（1000kW）。

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