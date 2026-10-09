乘联分会：2026 年 9 月全国新能源乘用车厂商批发销量预估 167 万辆，同比增长 12%

IT之家 10 月 9 日消息，据乘联分会，2026 年 9 月，全国新能源乘用车厂商批发销量预估达到 167 万辆，同比增长 12%，环比增长 11%，实现双位数双增，标志着新能源板块在经历前期调整后已进入强势筑底的复苏通道，新能源增速显著高于同期整体车市大盘。

文章称，2026 年 9 月新能源乘用车批发端呈现“总量温和增长、结构剧烈分化”的格局，外部环境成为主导销量走势的关键变量。高油价持续压制燃油车消费，为新能源替代创造窗口，但海外地缘冲突引发的供应链与贸易环境不确定性，以及去年同期国内“以旧换新”补贴收紧引发抢购效应带来的高基数，共同构成了批发端增速放缓的深层背景。由于中秋假期在 9 月 25 日，影响 9 月下旬的产销波动，也导致 9 月新能源零售异常偏低。随着海外高油价的趋势延续超预期，新能源车出口表现超强，进一步加剧了分化特征。

IT之家从文中获悉，受益于头部车企加速电动化转型与消费环境驱动，9 月多家主流车企新能源批发销量刷新同期历史纪录，印证国内车企电动化转型成效凸显。9 月比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车是前五名车企，这 5 家领军车企均实现销量同比、环比较强增长，稳定了新能源车增长态势。

上汽大众、上汽通用新能源乘用车同比增速翻倍，长安马自达、奇瑞汽车、零跑汽车、上汽乘用车、广汽埃安等车企同比增速超 50%。这些车企覆盖自主、合资及新势力品牌，说明电动化转型已从“少数先行”演变为“全行业共识”，技术迭代与新品投放节奏加快，市场表现持续提升。

根据月度初步乘联数据综合： 2026 年 9 月全国乘用车厂商新能源批发预估 167 万辆，同比增长 12%，环比增长 11%。