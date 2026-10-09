中老铁路累计发送旅客突破 8000 万人次，服务 120 余个国家和地区跨境旅客 95 万人次

IT之家 10 月 9 日消息，据中国铁路，截至 10 月 9 日，中老铁路全线开通运营近五年来，累计发送旅客突破 8000 万人次。

自 2023 年 4 月中老铁路国际旅客列车开行以来，昆明至万象每天开行列车数量从 2 列增加到 4 列，每趟列车跨境旅客席位从开通初期的 250 个增至 420 个，最快 9 小时 36 分抵达，磨憨铁路口岸通关时间压缩至 50 分钟，出入境人数从初期每天 300 人次增至最高 1640 人次。截至目前，中老铁路累计开行国际旅客列车 3913 列，服务 120 余个国家和地区跨境旅客 95 万人次。

IT之家获悉，相应线路使用动力集中型“复兴号”/“澜沧号”动车组开行，最高运行时速 160 公里，编组 9 辆，其中动力车、一等座车厢和餐车各 1 辆，二等座车厢 6 辆，总定员 720 人，每组座椅下方均设有中国和老挝标准电源插座。

当下，中老两国铁路部门不断优化列车运行方案，通过调整列车运行图，优化查验、通关流程，缩短旅行时间，提高运输效率。今年以来，中老铁路发送旅客超 1600 万人次，同比增长 5%，其中跨境旅客 27 万人次，同比增长 36.6%。跨境旅客搭乘列车往来两国，带动沿线景区、酒店、餐饮等产业快速发展。